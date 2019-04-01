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Çin'de hortum şişme trambolinleri havaya savurdu: 2 ölü, 20 yaralı

Çin'de hortum şişme trambolinleri havaya savurdu: 2 ölü, 20 yaralı
Çin'de hortum şişme trambolinleri havaya savurdu: 2 ölü, 20 yaralı

Çin'in Henan vilayetinde dün bir pazar yerini vuran hortumun 2 şişme trambolini havaya savurmasıyla 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Çin'de hortum şişme trambolinleri havaya savurdu: 2 ölü, 20 yaralı - Tıkla İzle

Çin'in Henan vilayetine bağlı Shangqiu ilçesinde yer alan Yucheng bölgesinde dün öğle saatlerinde fırtına sonucunda meydana gelen hortum bir pazar yerinde çocukların oynadığı 2 şişme trambolini havaya savurdu. O sırada trambolinde bulunan 2 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Shangqiu ilçesinin tanıtım departmanına göre, yerel saatle 15.00 civarında meydana gelen hortum bölgede hasara yol açtı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, 2'si yetişkin 18'i çocuk olmak üzere 20 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.  

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