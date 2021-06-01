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Çin'de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu

Çin'de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu
Çin'de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu

Çin'in Jiangsu eyaletinde hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki bir adama H10N3 kuş gribi tanısı kondu. Söz konusu hastanın H10N3 türü ile enfekte olan ilk insan olduğu belirtildi.

Korona virüsün çıkış noktası Çin'de bu kez de ilk kez bir insanda Kuş gribinin H10N3 türü tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir adamda kuş gribinin H10N3 türü ile enfekte olduğu bildirildi. Söz konusu vakanın, "ilk insan enfeksiyonu" olduğu ifade edildi. Zhenjiang kentinde yaşayan hastanın ateş ve diğer semptomlar ile 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Hastaya 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsü teşhisi konulduğu ifade edilirken, virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi.

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