İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çin'de kadınlara saldıran şahıs 24 yıl hapis cezası aldı

Çin'de kadınlara saldıran şahıs 24 yıl hapis cezası aldı
Çin'de kadınlara saldıran şahıs 24 yıl hapis cezası aldı

Çin’in Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda yemek yiyen 4 kadını acımasızca darp eden saldırganlardan biri 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin’de kadınlara saldıran şahıs 24 yıl hapis cezası aldı - Tıkla İzle

Çin'in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde 10 Haziran'da restoranda yemek yiyen 4 kadına vahşice saldıran şahısların cezası belli oldu. Kadınları darp eden ve olayı başlatan Chen Jizhi mahkeme tarafından 24 yıl hapse mahkum edilerek, 320 bin yuan (yaklaşık 45 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Diğer saldırganlar ise 6 ay ile 11 yıl arasında hapis cezası aldı. Mahkeme, ayrıca Chen ve 5 saldırganın kadınların hastane ve diğer maddi kayıplarının masraflarını ödemesine karar verdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.