Çin'de kadınlara saldıran şahıs 24 yıl hapis cezası aldı

Çin'in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde 10 Haziran'da restoranda yemek yiyen 4 kadına vahşice saldıran şahısların cezası belli oldu. Kadınları darp eden ve olayı başlatan Chen Jizhi mahkeme tarafından 24 yıl hapse mahkum edilerek, 320 bin yuan (yaklaşık 45 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Diğer saldırganlar ise 6 ay ile 11 yıl arasında hapis cezası aldı. Mahkeme, ayrıca Chen ve 5 saldırganın kadınların hastane ve diğer maddi kayıplarının masraflarını ödemesine karar verdi.

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