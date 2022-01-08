İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çin'de kamu binasındaki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi

Çin'de kamu binasındaki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi
Çin'de kamu binasındaki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi

Çin'in Chongqing kentindeki kamu binasının yemekhanesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Çin'de kamu binasındaki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi - Tıkla İzle

Çin'in güneybatı bölgesinde bulunan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wulong bölgesindeki bir kamu binasının yemekhane bölümünde dün meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor.

Yerel yetkililerden yapılan son açıklamalara göre patlamanın ardından kısmen çöken binada enkaz altında kalanları çıkarmak için başlatılan çalışmalar gece boyu sürdürüldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Gece yarısı itibariyle, enkaz altında kalanların tamamına ulaşıldı. Dün enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 10 kişinin tedavisi devam ederken, birinin sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Patlama sırasında çalışanların öğle yemeği molasında olduğu belirtilmişti. Patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.

İLGİLİ HABER
Çinde patlama sonrası çöken kamu binasındaki can kaybı 6ya yükseldi Çin’de patlama sonrası çöken kamu binasındaki can kaybı 6’ya yükseldi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.