Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı

Çin'in Liaoning eyaletindeki Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Patlama bölgesinde kaybolan 12 kişi için arama çalışması başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma yürütülüyor.

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