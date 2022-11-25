Çin'de korona virüs salgınında üst üste ikinci gün vaka rekoru

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 24 saatte 29 bin 654'ü asemptomatik olmak üzere toplam 32 bin 695 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste ikinci gün rekor kırıldı. Başkent Pekin'de bin 860 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez binin üzerine çıktı. Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang kentinde görülen günlük vaka sayısı ise önceki güne göre 4 kat artarak 3 bin 197'ye yükseldi.

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde 7 bin 524, güneybatısındaki metropollerden Chongqing'de ise 6 bin 500 yeni vaka kayıtlara geçti. Çin'de günlük en yüksek vaka sayısı, 31 bin 527 ile dün kayıtlara geçmişti. Ülkede son 24 saatte korona virüsten ölüm ise olmadı. Açıklanan verilere göre salgının başından bu yana toplam 5 bin 232 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Cenk Özkömür



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