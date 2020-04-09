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Çin'de korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti

Çin'de korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti
Çin'de korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 3 bin 335’e ulaştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında dün Covid-19 salgınında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölümlerin salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü açıkladı. Böylelikle Çin'de Covid-19 salgınında meydana gelen can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaşırken, şu ana dek toplam 77 bin 370 kişi hastanelerden taburcu edildi. Komisyon, dün Çin ana karasında 63 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 2'sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 61 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı ise bin 103'e çıktı.

Diğer yandan, komisyonun açıklamasında ülkede son 8 günde tespit edilen vakaların yaklaşık yüzde 70'inin asemptomatik olduğu belirtildi. Çin, kamuoyundaki endişeleri gidermek için semptom göstermeyen vakalarla ilgili verileri 31 Mart'tan itibaren açıklamaya başlamıştı. Daha önce sadece semptom gösteren hastalar, teyitli vakalar arasına dâhil ediliyordu. Semptom göstermeyen ancak virüs taşıyan kişiler, hâlâ virüsü yayabildikleri için kamuoyunda endişe kaynağı olmuştu.

Komisyon, 8 günlük süreçte açıklanan 885 vakanın 601'inin asemptomatik vaka olduğunu, bunlardan 279'unun da Hubei eyaletinde görüldüğünü açıkladı.

Cenk Özkömür
 

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