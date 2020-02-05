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Çin'de korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastane bitmek üzere

Çin'de korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastane bitmek üzere
Çin'de korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastane bitmek üzere

Çin'in Wuhan kentinde korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastanenin önümüzdeki günlerde teslim edilmesi bekleniyor.

Çin'de korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastane bitmek üzere - Tıkla İzle

Kısa sürede dünyaya yayılan ve 490 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile mücadele eden Çin, inşa ettiği ilk hastanenin ardından 2. hastanenin de yapımında sona yaklaştı. Wuhan kentinde korona virüsü hastalarının tedavisine yönelik yapımına başlanan Leishenshan Hastanesi'nin yakında teslim edilmesi bekleniyor. 60 bin metrekarelik alana inşa edilen hastanede, bin 600 yatak olacak ve 2 binden fazla sağlık personeli görev yapacak.

Öte yandan Wuhan'da ayrıca, enfekte olan daha fazla hastanın tedavi edilebilmesi için mevcut mekanlar da hastanelere dönüştürülüyor. Kentte bulunan bir spor salonu, hastaneye dönüştürülmesinin ardından virüs bulaşan hastaların kabulüne başladı.

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