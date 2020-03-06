Çin'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 3 bin 44'e çıktı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Ülkede dün 30 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde ölü sayısı 3 bin 44'e ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde 143 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının ise 80 bin 552'ye yükseldiğini açıkladı. Yeni vakaların 126'sının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğü ifade edildi.

Komisyon, hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 53 bin 726'ya ulaştığını bildirdi. Komisyon ayrıca, Çin'e farklı ülkelerden gelen korona virüsü taşıyan kişilerin sayısında da artış yaşandığını aktardı. Şu ana kadar 18'i İran, 17'si İtalya ve 1'i İngiltere kaynaklı olmak üzere toplam 36 "ithal vaka" tespit edildiği belirtildi.

Güney Kore'de ölü sayısı 42'ye çıktı

Güney Kore'de Covid-19 salgınında dün 7 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının 42'ye yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 518 yeni vaka bildirilirken, toplam vaka sayısı 6 bin 284'e çıktı. Vakaların yüzde 60'ının Daegu kentinde bulunan Shincheonji Kilisesi ile ilişkili olduğu aktarıldı. 2.5 milyon nüfusa sahip kentteki vaka sayısının ise 4 bin 693'e çıktığı belirtildi.

Cenk Özkömür

