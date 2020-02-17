Çin'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 771'e çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından Pazar günü 105 ölüm ve 2 bin 48 yeni vakanın kayıtlara geçtiğinin açıklanmasıyla ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 771'e, kesinleşmiş vaka sayısı ise 70 bin 548'e ulaştı. Günlük bazda yeni görülen vaka sayısında da artış kaydedilirken, ölü sayısı ise geriledi. Komisyon, Cumartesi günü 142 ölüm ile 2 bin 9 yeni vakanın kaydedildiğini açıklamıştı.

Virüsün ilk görüldüğü Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde ise Pazar günü salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 olarak kayıtlara geçti. Komisyondan yapılan açıklamada, durumu kritik olan hastaların oranının Cumartesi günü itibarı ile yüzde 22'ye düştüğü de belirtildi. Bu oranın, 27 Ocak'ta yüzde 32 olduğu açıklanmıştı.

Tedbirler arttırıldı

Hubei eyaletindeki tedbirlerin artırıldığı bildirilirken, eyalet genelinde özel izne tabi olarak hizmet veren araçlar haricindeki tüm araçların yola çıkışları engellendi. Tüm şirketlere ikinci bir bildiriye kadar faaliyetlerine başlamama talimatı verildi. Wuhan kentine komşu Xiaogan kentinde de halka sokağa çıkma yasağı getirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 adı verilen yeni korona virüsü kaynaklı hastalığın geleceğini öngörmenin imkansız olduğu belirtildi.

Öte yandan Tayvan'da 60 yaşındaki bir kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Korona virüsü salgını, 25'ten fazla ülkede 700'den fazla kişiyi etkilerken Çin sınırları dışında şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirdi.

Cenk Özkömür