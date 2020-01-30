Çin'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor! Bin 370 kişiden ümit kesildi

Bin kişilik Whuan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minumum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu.

Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.

Avusturalya 600 vatandaşını Çin'den tahliye etme kararı aldı. Çin'den Avusturalyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avusturalya'ya sokacak. Türkiye'den sonra Fransa, İngiltere, Almanya'da kendi vatandaşlarını Çin'den tahliye edecekler.