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Çin'de mahsur kalan 22 madenciden 11'i iki hafta sonra kurtarıldı

Çin'de mahsur kalan 22 madenciden 11'i iki hafta sonra kurtarıldı
Çin'de mahsur kalan 22 madenciden 11'i iki hafta sonra kurtarıldı

Çin'de bir altın madeninde meydana gelen patlama sonucu mahsur kalan 22 madenciden 11'i 14 gün sonra kurtarıldı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia'da bulunan Wucailonghushan altın madeninde 10 Ocak'ta meydana gelen patlama sonucu mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken bugün iyi haber geldi.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada 22 madenciden 11'inin 2 hafta sonra kurtarıldığı belirtildi. Madencilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Mahsur kalan 12 madenci, ekiplere hayatta olduklarına ilişkin not yollamıştı. Ancak daha sonra 1 madenci hayatını kaybetmişti. Yetkililer, diğer 10 madencinin yerinin tespit edilemediğini ve sağlık durumlarının belirsiz olduğunu aktarmıştı.

ŞANDONG 

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