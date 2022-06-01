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Çin'de meydana gelen depremde 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Çin'de meydana gelen depremde 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Çin'de meydana gelen depremde 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Çin'in Şiçuan eyaletinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinin Yaan kentinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremden yaklaşık 3 dakika sonra Yaan kentinin Baoxing ilçesinde de 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaan acil durum yönetimi, Baoxing'de 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Pekin, ülkedeki 4 kademeli sisteme göre 3. seviye acil müdahale emri verdi. Depremin yaşandığı bölgede bulunan bir restoran sahibi mobilyaların zarar gördüğünü ve restoranı gece boyunca açmayı düşünmediğini söyleyerek, “Sarsıntılar çok güçlüydü. Hızlıca hemen kaçtım. Şu an herkes dışarıda kamp yapıyor” dedi. Deprem bölgesine yerel kurtarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 4 bin 500 polis, itfaiyeci, ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Siçuan'da 2008'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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