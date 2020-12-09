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Çin'de ‘Moda Haftası' kutlandı

Çin'de ‘Moda Haftası' kutlandı
Çin'de ‘Moda Haftası' kutlandı

Salgının ortaya çıktığı Çin’de podyumlar hareketlendi. 2020 Uluslararası Moda Haftasında yerli ve yabancı tasarımcıların moda çalışmaları sergilendi.

Çin'in doğusundaki Shandong Eyaleti'nin başkenti Jinan'da 5-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020 Uluslararası Moda Haftasında yerli ve yabancı tasarımcıların en son moda çalışmaları sergilendi.
Ünlü Japon tasarımcı Yumi Katsura, çevrimiçi bir video aracılığıyla tebriklerini ileterek statik bir sunumla etkinliğe katıldı. Etkinlikte moda çalışmaları sunumunun yanı sıra Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden genç tasarımcılar için bir toplantı programı gibi karşılıklı fikir alışverişi faaliyetleri düzenlendi.

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