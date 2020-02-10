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Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde

Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde
Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde

Çin'de korona virüsü salgının etkisiyle Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.4'e yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun bugün açıkladığı verilere göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.4 arttı. Bu aynı zamanda Ekim 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Domuz etine talep arttı

Salgının ve karantina tedbirlerinin etkisiyle domuz etine talep artarken fiyatlarda yüzde 116'lık artış yaşandı. Gıda fiyatları ise Ocak ayında yüzde 20.6 yükseldi. Öte yandan ülkede Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise Ocak ayında yüzde 0.1 oranında yükseliş yaşandı.

Cenk Özkömür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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