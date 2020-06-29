İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı

Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı
Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı

Çin’in Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Çin’de onlarca kişi selde mahsur kaldı - Tıkla İzle

Çin ulusal gözlemevi, tahribata yol açan şiddetli yağışlardan dolayı mavi alarma geçti. Ulusal Meteoroloji Merkezi, yarın sabah saatlerine kadar Zhejiang, Anhui, Hubei, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Yunnan, Sichuan, Hebei ve Shandong eyaletlerinde şiddetli yağmur ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu bölgelerde saatte 70 milimetre kadar yağış düşmesinin beklendiğini kaydederken, yerel makamlar sel ve toprak kaymasına karşı uyarıldı.

Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar arabanın camı kırılarak kurtarılırken, trafik polisleri su biriken alanlara girmemesi için araçları uyardı.

Dört aşamadan oluşan renk kodlu hava uyarı sisteminin bulunduğu Çin'de, kırmızı en şiddetli alarm olurken onu sırasıyla turuncu, sarı ve mavi alarm takip ediyor. Ülkenin güneyinde Haziran ayının başından bu yana etkili olan sağanak yağışlar büyük maddi hasara yol açtı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.