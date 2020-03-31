Çin'de orman yangınında itfaiye ekibi mahsur kaldı: 19 ölü

Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang kentinde dün yerel saatle 15.50 sıralarında bir çiftlikte yangın çıktığı belirtildi.

Alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle yakındaki dağlık bölgeye ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yerel saatle 02.00 sıralarında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye ekibi ormanlık alanda mahsur kaldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında 22 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, sabah 07.00 civarında 3 kişinin bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekipler daha sonra 18 itfaiye eri ile onlara rehberlik eden bir çiftçinin cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılanların durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Şu ana kadar yangında bin hektarlık ormanlık arazinin kül olduğu, 80 hektarlık alanın ise zarar gördüğü belirtildi. Yangına 2 bin 44 itfaiye erinin müdahale ettiği, çevrede yaşayan 2 bin 44 kişi tahliye edildiği öğrenildi.