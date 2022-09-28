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Çin'de restoranda yangın: 17 ölü, 3 yaralı

Çin'de restoranda yangın: 17 ölü, 3 yaralı
Çin'de restoranda yangın: 17 ölü, 3 yaralı

Çin’in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çin'de restoranda yangın: 17 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Çin'in kuzeydoğu kesimindeki Jilin eyaletinin Changchun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerle saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Cenk Özkömür
 

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