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Çin'de şantiyede toprak kayması: 10 ölü, 4 kayıp

Çin'de şantiyede toprak kayması: 10 ölü, 4 kayıp
Çin'de şantiyede toprak kayması: 10 ölü, 4 kayıp

Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletinde bir şantiyede meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Çin’de şantiyede toprak kayması: 10 ölü, 4 kayıp - Tıkla İzle

Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletindeki Bijie kentinde dün, yerel saatle 19.00 sıralarında bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiği bildirildi. Yerel yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, toprak kayması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalan 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sağ olarak enkazdan çıkarılan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden binden fazla personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.

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