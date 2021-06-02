Çin'de şehir merkezine yaklaşan fil sürüsü yolları kapattırdı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Yuxi kentinden yola çıkan 15 filin 7 milyon nüfuslu Kunming kentine doğru yaklaştığı bildirildi. Yetkililerin, hayvanların güvenliklerini sağlamak ve insanların müdahalesini önlemek için fillerin ilerleyişini insansız hava araçlarıyla takip ettiği belirtildi. Fillerin yerleşim yerlerine kolayca girebilmeleri nedeniyle önlem olarak bazı noktalara barikatlar kurularak yolların kapatıldığı aktarıldı. Çin medyası, fillerin şu ana kadar tarım arazilerine verdiği zararın yaklaşık 1.1 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Yetkililerden Chen Mingyong, söz konusu olayın Çin'de görülen en uzun mesafeli fil göçü olduğunu ifade ederek sürü liderinin deneyimden yoksun olmasının ve tüm grubu yoldan çıkarmasının ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.