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Çin'de Sincan bölgesinde Covid-19 isyanı büyüyor

Çin'de Sincan bölgesinde Covid-19 isyanı büyüyor
Çin'de Sincan bölgesinde Covid-19 isyanı büyüyor

Çin’in Sincan Uygur Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de karantinada olduğu iddia edilen bir apartmanda perşembe günü çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından halk, yerel hükümet binasının bulunduğu meydanda ve diğer bölgelerde toplanarak Covid-19 tedbirlerini protesto etti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Urumçi kentinde karantinada olduğu belirtilen bir apartmandaki dairede perşembe günü çıkan yangın sonucu 10 kişinin yaşamını yitirmesi, korona virüsle mücadele tedbirlerine yönelik tepkileri arttırdı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Urumçi halkının yerel hükümet binasının yer aldığı meydanda ve kentin diğer noktalarında toplanarak Çin yönetiminin katı karantina tedbirlerini protesto ettiği görüldü.

Yerel hükümet binasına yürüyen protestocular, "Karantinaya son", "Öleceksek birlikte ölelim" sloganları attı. Protestocular, ayrıca "Ayağa kalk! Köle olmak istemeyenler" dizeleriyle başlayan Çin ulusal marşını da söyledi. Beyaz koruyucu tulum giyen yetkililer ve polisler ise bariyerleri aşmaya çalışan öfkeli kalabalığı durdurmaya çalıştı.

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu Urumçi'nin büyük bölümünde, Ağustos ayından bu yana katı karantina tedbirleri uygulanıyor. Günlük vaka sayılarının 100 civarında seyrettiği kentte sakinlerden evlerini terk etmemeleri isteniyor.

Cenk Özkömür

 

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