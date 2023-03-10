Çin'de Xi Jinping, 3'üncü kez devlet başkanı oldu

Çin Ulusal Halk Kongresinin başkent Pekin'de gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda devlet başkanı, devlet başkanı yardımcısı, meclis başkanı (Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı) ve Merkez Askeri Komisyon başkanı seçildi. Kongrenin 2 bin 977 delegesinden 2 bin 952'sinin katıldığı oylamada Xi Jinping, oy birliğiyle yeniden ülkenin devlet başkanı oldu. Anayasaya bağlı kalacağına ant içerek iktidardaki 3. dönemine başlayan Xi, aynı zamanda Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına da yeniden seçilerek başkomutan konumunu sürdürdü. İlk kez 2013 yılında devlet başkanı olan, 2018 yılında da oy birliğiyle görevini sürdürmeye devam eden Xi, iki dönemden fazla devlet başkanlığı yapan ilk isim oldu. İktidardaki Çin Komünist Partisi'nin geçtiğimiz yılki kongresinde yeniden Genel Sekreter seçilen ve kongreden elini güçlendirerek ayrılan Xi, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin başında olmaya en az 5 daha devam edecek.

Öte yandan 2018 yılındaki toplantıda yapılan anayasa değişikliği ile devlet başkanlığı görevinde iki dönem sınırı kaldırılmış, "Xi Jinping siyasi düşüncesi" anayasaya eklenmişti.

Devlet Başkanı Yardımcısı Han oldu

Diğer yandan 2018 yılından bu yana Birinci Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Han Zheng ise bugün yapılan oylamada oy birliğiyle Devlet Başkanı Yardımcılığı'na seçildi. İktidardaki Çin Komünist Partisi'nin en üst karar alma organı olan Politbüro Daimi Komitesi'nin üç numarası Zhao Leji de oy birliğiyle 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı oldu. Politbüro üyesi Li Hongzong ise 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı seçildi.

Başbakan ataması bekleniyor

Ülkede Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı görevlerine de Xi Jinping'e yakın isimlerin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Politbüro Daimi Komitesi'nin iki numaralı ismi olan eski Şanghay Parti Sekreteri Li Qiang'ın Başbakan olarak atanması, Politbüro Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang'ın da Birinci Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmesi bekleniyor. Diğer üç başbakan yardımcılığı için Xi Jinping'e yakın olmalarıyla bilinen He Lifeng, Liu Guozhong ve Zhang Guoqing öne çıkıyor.

Yeni birimler de kurulacak

Çin'de kabine işlevi gören Devlet Konseyi'ne bağlı kuruluşlarda reform öngören plan da Ulusal Halk Kongresi tarafından bugün onaylandı. Plana göre bilim ve teknolojiden sorumlu bir komisyon, yeni bir finansal düzenleme organı ve ulusal veri bürosu kurulacak.

Cenk Özkömür

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