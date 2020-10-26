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Çin'de yeniden Covid-19 alarmı

Çin'de yeniden Covid-19 alarmı
Çin'de yeniden Covid-19 alarmı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kaşgar kentinde tespit edilen 137 asemptomik vakanın ardından kent sakinin tamamına test yapılması kararlaştırıldı. Test programının Salı günü tamamlanması bekleniyor.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kaşgar kentinin Shufu ilçesinde bir konfeksiyon fabrikasında çalışan kadında geçtiğimiz günlerde korona virüs tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi. Semptom göstermediği belirtilen kadının Çin ana karasında 10 gündür tespit edilen ilk yerel vaka olduğu kaydedildi. Cumartesi günü yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucu toplam 137 yeni asemptomatik vakaya rastlandı. 137 vakanın ardından tüm kent sakinine test yapılmasına karar verildi. Cumartesi gecesi 4.7 milyon kişiyi kapsayan test programı başlatıldı. Dün 2.8 milyondan fazla kişiye test yapıldığı, testlerin Salı gününe kadar tamamlanacağı aktarıldı.

Kaşgar'daki okullar kapatılırken, negatif bir test raporu olmadıkça vatandaşların kenti terk etmelerine izin verilmiyor.

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