İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'de yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi

Çin'de yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi
Çin'de yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi

Çin’de düzenlenen Moyang uçurtma festivalinde yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi.

Çin’de yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi - Tıkla İzle

Çin'in kültürel festivallerinden Moyang uçurtma festivali başladı. Kültürel festival, Çin Uçurtma Derneği ve Guangdong Sosyal Spor Tesisleri'nin ortak çalışması ile Çin'in Guangdong eyaletinin Yangjiang şehrinde düzenlendi. Festivale yüzlerce rengarenk uçurtma katılırken, 100 metreden daha uzun 5 adet ejderha uçurtması gökyüzünü süsledi. Çin'in farklı kentlerinden festivale gelen ziyaretçiler, festival kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak yeteneklerini sergiledi. Bir hafta sürecek festivalde, uçurtma yapma ve uçurtma sergisi düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.