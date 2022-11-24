Çin'deki iPhone fabrikası protestolarında şirket işçilerden özür diledi

Apple için iPhone üreten Tayvan merkezli Foxconn şirketi, Çin'in Zhengzhou şehrinde bulunan 200 bin işçinin çalıştığı İphone fabrikasında meydana gelen şiddetli protestolardan sonra özür diledi. Foxconn tarafından yapılan açıklamada yeni işçilere vaat edilen ikramiye ödemelerinin yapılmamasına ilişkin, "Ekibimiz konuyu inceledi ve işe alım sürecinde teknik bir hata oluştuğunu tespit etti” dedi. Sistemde meydana gelen veri giriş hatasından dolayı özür dileyen şirket, “Verilen ücret ile anlaştığımız rakamın resmi işe alım sözleşmesiyle aynı olduğunu garanti ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tayvanlı şirket, istifa etmek ve fabrikadan ayrılmak isteyen işçilerin tercihlerine saygı duyulacağını ve tazminat ödeneceğini duyurdu.

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