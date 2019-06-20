Çin'deki Kung Fu Şampiyonasında Türk başarısı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Emeishan şehrinde bu yıl 8'incisi düzenlenen şampiyona devam ediyor. İkinci gününde milli sporcu Zeynep Makbule Akyüz, 7 rakibini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyonda dün altın madalya elde eden Elif Akyüz ise sabah seansında ikili silahlar kategorisinde şampiyon olarak, adını bir kez daha zirveye yazdırdı.

Milli sporculardan Elif Akyüz yedinci, Zeynep Makbule Akyüz ise dördüncü dünya şampiyonluğuna imza attı.

Sezgin Genç