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Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi
Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Çin’in Suzhou kentinde çöken otelin enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8’e yükseldi.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde dün bir otelin ek binası çöktü. Dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, faciada ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtilirken, enkaz altındaki 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Enkaz altında kalan 23 kişiden 6'sının kurtarıldığı ve durumu stabil olan 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Yapılan ön soruşturmaya göre, otel izinsiz yenileme çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle çöktü. Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma ise sürüyor.

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