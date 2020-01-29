Çin'deki salgın kamplardaki Uygur Türklerini tehdit ediyor

Çin'in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan korona virüsü salgınının Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerinin tutulduğu kötü koşullardaki kamplara bulaşma riski Müslümanları endişelendiriyor. Çin'in mesleki eğitim merkezi olarak adlandırdığı toplama kamplarına virüsün bulaşmasının büyük bir felakete yol açacağı belirtiliyor.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Doğu Türkistan bölgesinde bugüne kadar 10 korona virüsü vakasının tespit edildiği ifade edildi. Şu ana kadar toplama kamplarına virüsün bulaştığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmazken uzmanlar, virüsün yetersiz sağlık ve temizlik koşullarına sahip kamplara bulaşması durumunda binlerce kişinin ölebileceğini söyledi.

ABD'deki Georgetown Üniversitesi in ve Orta Asya tarihi profesörü James Millward konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeterli hijyenin olmaması ve kamptaki Müslümanların bağışıklık sistemlerinin düşük olması nedeniyle virüsün kamplara sıçramasının büyük bir felakete yol açabileceğini belirtti.

Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik baskının dünyadaki en rahatsız edici insani krizlerden biri olduğunu söyleyen Alman araştırmacı Adrian Zenz ise salgının Doğu Türkistan'daki krize yeni bir boyut getireceğini ifade etti.

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun Isa, “Çin, virüsün herhangi bir kampa yayılmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapmalı, çünkü sonuçları felaket olur” dedi.

Doğu Türkistan Urumçi kentinde yer alan Sincan Üniversitesi, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla bahar döneminin başlangıcının erteleneceğini açıklayarak, öğrencilere kampüse gelmemeleri çağrısında bulundu. Ancak virüsün yayılmasını engellemek için çeşitli tedbirler alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi yönetimi, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkları tutuldukları toplama kaplarını kapatma konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Doğu Türkistan'da salgın yayılmaya devam ederken, ABD'deki Uygurlu aktvistler, tehlikeye dikkat çekmek için sosyal medyada #VirusThreatinCamps (kamplarda virüs tehdidi) etiketi ile kampanya başlattı. Bir Uygur Türkü yaptığı açıklamada, Çin'in salgına karşı önlem amacıyla “sinema salonlarını” kapattığını ancak kampları kapatmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının raporuna göre, Doğu Türkistan genelindeki toplama kamplarında Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk azınlıklara mensup 3 milyon civarında Müslüman bulunuyor.

Wuhan'dan Doğu Türkistan'a uçuşların durdurulmadığı iddiası

Çinli birimler, yeni tip korona virüsünün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinden yapılan uçak seferlerinin 23 Ocak itibarıyla durdurulduğunu açıklamıştı. Sosyal medyada Uygur Türkleri tarafından yapılan bazı paylaşımlarda, Wuhan'dan Doğu Türkistan'daki Urumçi kentine yapılan bazı uçuş seferlerinin iptal edilmediği iddia edildi. Konuya ilişkin iddialar netlik kazanmazken, Çin'in en büyük online bilet satışı ve rezervasyon sitesi ve bazı başlıca platformlar üzerinden yapılan aramalarda, Wuhan ile Urumçi arasındaki uçuşların iptal edildiği görülüyor.

Çin genelinde bugün itibariyle yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 6 bin 2 olarak kayıtlara geçti.