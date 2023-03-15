Çin'deki SARS virüsünü ortaya çıkaran Jiang Yanyong hayatını kaybetti

Çin'de 2003 yılında yaşanan SARS salgınının örtbas edilmesini isteyen Çinli yetkilileri ifşa eden askeri cerrah Jiang Yanyong, 91 yaşında zatürre hastalığından hayatını kaybetti. Yanyong, 2003 yılında Pekin'deki bir hastanede çalışırken Çin sağlık bakanının SARS virüsü hakkında halka sadece solunum yolu hastalığı vakası olduğunu söylemesinin ardından Çin devlet yayın kuruluşlarına Çinli yetkililerin yalanlarını ifşa eden bir mektup gönderdi. Yangong'un yalnızca askeri hastane koğuşlarında 100'den fazla kişinin SARS virüsüne yakalandığını anlattığı mektubu devlet kurumları tarafından görmezden gelinirken, açıklamaları yabancı yayın kuruluşlarında geniş yer buldu. Yanyong'un açıklamalarının ardından Çin hükümeti, halka yanlış bilgi verdiğini kabul etti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. Bir gecede sıkı önlemler alınarak virüsün yayılmasının önüne geçilirken, Yangong olayların ardından yaptığı açıklamada, "Sadece Çin'i kurtarmak için değil, dünyayı kurtarmak için neler olduğunu açıklamam gerektiğini hissettim" dedi. SARS virüsü, 2003 yılında dünya çapında 8 binden fazla kişiye bulaşmış, Dünya Sağlık Örgütü 774 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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