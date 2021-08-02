Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı 302'ye yükseldi

Çin'in Henan eyaletinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla can kaybı sayısının 302'ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada kayıp olduğu bildirilen 50 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Eyaletin başkenti Zhengzhou'da toplam 292 kişinin hayatını kaybettiği ve 47 kişinin ise kayıp olduğu belirtilirken, Xinxiang kentinde ise 7 kişinin öldüğü ve 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Pingdingshan'da 2 ve Luohe kentinde 1 kişinin sel nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Henan'da sel felaketinin neden olduğu maddi hasarın 18 milyar dolara ulaştığı, 580 bin hektar tarım arazisinin ise zarar gördüğü öğrenildi. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, Zhengzhou'daki felaketi araştırmak için bir ekip kurulacağını duyurdu.