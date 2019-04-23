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Çin'den ABD'ye İran resti: 'İşbirliğimiz devam edecek'

Çin'den ABD'ye İran resti: 'İşbirliğimiz devam edecek'
Çin'den ABD'ye İran resti: 'İşbirliğimiz devam edecek'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran yönetimi ile ticari ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran yönetimi ile ticari ilişkilerin devam edeceğini söyledi. Shuang, “Çin, ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlara ve uzun vadeli yargı kararlarına karşı çıkıyor. İran'la işbirliğimiz açık, şeffaf, yasal ve meşru. Bu nedenle saygı gösterilmesi gerekiyor" dedi. 

Çin'in İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını korumak istediğini belirten Geng, “Çin hükümeti İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını ve istikrarlı uluslararası enerji piyasalarına katkısını ve buradaki rolünü koruma eğilimindedir” ifadelerini kullandı.  

Serkan Bayar
 

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