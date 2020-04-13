İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım

Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım
Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım

Çin'den korona virüsü ile mücadele eden Hırvatistan'a, "Dost kara günde belli olur" notuyla 60 tonluk tıbbi yardım gönderildi.

Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım - Tıkla İzle

Hırvatistan'da korona virüsü salgını (Covid-19) yayılmaya devam ederken ülkede şu ana kadar toplam bin 600 vaka tespit edildiği, 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 373 kişinin de iyileştiği açıklandı. Ülkede artan korona virüsü vakalarının ardından Çin, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde Hırvatistan'a insani yardım gönderdi. Çin hükümeti tarafından Hırvatistan'a gönderilen ve yaklaşık 60 ton tıbbi malzemeyi taşıyan kargo uçağı Şanghay'dan havalanarak başkent Zagreb'te bulunan Franjo Tudjman Uluslararası Havaalanı'na indi. Yardım kolilerin üzerinde her iki ülkenin dilinde "Dost kara günde belli olur" notu yeri aldı. 

Hırvatistan'a ulaşan malzemelerin Çin'den bugüne kadar yapılan en büyük yardım olduğu ifade edilirken yardımların arasında N95 yüz maskeleri, cerrahi maskeler, tek kullanımlık koruyucu giysiler ve tek kullanımlık cerrahi eldivenlerin yer aldığı belirtildi. 

Hırvat hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Bu sevkiyat, Hırvatistan ve Çin arasındaki kaliteli ve somut iş birliğinin bir başka örneği" ifadeleri kullanıldı. 

Havaalanında bulunan Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros ve Başbakanlık Ofisi Başkanı Zvonimir Frka-Petesiç, Çin'e Covid-19 salgınında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.