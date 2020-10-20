İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı

Çin'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı
Çin'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı

Çin, Japonya'yı 2011 yılındaki depremde nükleer faciaya neden olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun nasıl bertaraf edileceği konusunda karar vermek için komşu ülkelerle istişareye çağırdı.

2011 yılındaki depremde nükleer faciaya neden olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun nasıl bertaraf edileceğine dair kararı bu ay sonunda netleştirmesi beklenen Japonya'ya bir çağrı da Çin hükümetinden geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian gazetecilere verdiği demeçte, Japon hükümetinin süreç hakkındaki gelişmeleri şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmasını umduğunu söyledi.
Lijian Japonya'nın komşu ülkelerle istişare ederek ihtiyatlı kararlar alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çağrı yapan ilk ülke değil

Geçen hafta Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tokyo uluslararası toplumla iletişimi sürdürmeye davet edilirken, Japon hükümetine çevre ve insan sağlığını korumaya öncelik verilmesi çağrısında bulunulmuştu. Seul, radyoaktif suyun nasıl bertaraf edileceği konusunda şeffaf bir şekilde bilgi sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Çare aranıyor

Japonya 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki depremin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali felaketine sahne olmuş, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesiyle sonuçlanan kazanın ardından, bir milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. Santrali işleten Tepco adlı şirket, 2022'ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklamıştı. Uygulamaya konması en muhtemel çözümün ise, atık suyun seyreltilerek denize boşaltılması olduğu kamuoyuna yansımıştı. Japonya hükümeti, tepkilere neden olan çözüm planına dair kesin kararın çevre hassasiyeti gözetilerek verileceğini açıklamıştı.

Burak Ersoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.