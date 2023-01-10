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Çin'den Japonya'ya vize yasağı

Çin'den Japonya'ya vize yasağı
Çin'den Japonya'ya vize yasağı

Çin, Japonya’nın uyguladığı Covid-19 kısıtlamalarına tepki olarak Japonya’dan gelecek yolculara vize verilmesinin askıya alınacağını duyurdu.


Çin, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kendisine kısıtlama uygulayan ülkelere misilleme yapmaya devam ediyor. Çin, Güney Kore'nin ardından Japonya'dan da gelecek yolculara vize verilmesinin askıya alınacağını duyurdu. Çin'in Tokyo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çinli yolculara yönelik kısıtlamalarına açık bir yanıt olarak bugünden itibaren Japonya vatandaşlarına vize verilmesinin "askıya alınacağı" duyuruldu.
Japonya, Çin'den gelen yolcuların negatif test sonucu ibraz etmeleri şartıyla ülkeye girmelerine izin verirken, Çin'den Japonya'nın bazı şehirlerine yapılan uçuşları ise kısıtlıyor.

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