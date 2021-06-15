Çin'den NATO'nun Pekin'i 'tehdit' olarak görmesine tepki

Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Temsilcisi Zhang Ming, NATO'nun Pekin yönetiminin ittifaka yönelik "meydan okuma" gerçekleştirdiği yönündeki ifadelerine yanıt geldi. Ming, "NATO, Çin'in 'sistemik zorluklar' sunduğunu iddia ederek Çin'in barışçıl şekilde gelişimine iftira atıyor" ifadelerini kullandı.

NATO'yu Soğuk Savaş zihniyetinin devamını temsil etmekle suçlayan Büyükelçi Ming, "Çin, doğası gereği savunmacı bir politikaya kendini adamıştır. Savunma ve askeri modernizasyon arayışımız haklı, makul, açık ve şeffaftır" dedi.

Ming, "Barışı koruma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz ve egemenliğimizi, güvenliğimizi, kalkınma çıkarlarımızı savunmakta kararlı olacağız. NATO'nun stratejik düzenlemelerini ve Çin'e yönelik politikalarını çok yakından takip edeceğiz. Çin, kimseye 'sistemik zorluklar' sunmayacak, ancak 'sistemik zorluklar' bize karşı olursa boş boş oturmayacağız" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ming, "Çin NATO'yu, Çin'in gelişimini rasyonel bir şekilde değerlendirmeye, sözde 'Çin tehdidini' herhangi bir biçimde abartmayı bırakmaya, çatışma oluşturmak ve jeopolitik rekabeti körüklemek için Çin'in meşru çıkarlarını ve haklarını bahane etmekten vazgeçmeye çağırıyor" dedi.

Ne olmuştu?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında liderlerin, Çin'in artan etkisi ve uluslararası politikalarının NATO'nun güvenliğine meydan okuduğu yönünde görüş birliğine vardığı dile getirmişti.

Stoltenberg, Çin'in Washington Antlaşması'nda yer alan temel değerlerle çelişen zorlayıcı politikalarından endişe duyduklarını ve Çin'in nükleer cephaneliğini daha fazla savaş başlığı ve gelişmiş sistemler ile hızla ilerlettiğini belirtmişti. Stoltenberg, "NATO liderleri, Çin'i uluslararası taahhütlerini yerine getirmeye ve uluslararası sistemde sorumlu davranmaya çağırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Çin'in ekonomik ve askeri yükselişini görmezden gelmesinin hiçbir yolu olmadığını ve Çin'in savaşın doğasını değiştirme potansiyeline sahip yeni yıkıcı teknolojilere yaptığı yatırımın altını çizmişti.