Çin'den Pfizer'ın Covid-19 ilacına şartlı onay

Çin Ulusal Tıp Ürünler İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in hap formundaki "Paxlovid" adlı ilacına acil kullanım değerlendirmesi yapıldığı ve şartlı kullanım onayı verildiği bildirildi.

Paxlovid'in Covid-19'u hafif ila orta derecede geçirenlerin, hastalığı ciddi bir duruma ilerleme riski yüksek olanların ve kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı bulunanların tedavisi için onaylandığı aktarıldı. İlaçla ilgili daha fazla araştırma yapılması ve yetkili makama sunulması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca ilacın hastalığın tedavisi için özel olarak geliştirilmiş ilk oral hap olduğu ifade edildi. Pfizer yetkilisi, ilacın tedarik sürecini yönelik bilgi paylaşılmazken, "Bu, Covid-19 ile mücadelemizde önemli bir kilometre taşı" ifadelerini kullandı.

Pfizer yöneticileri, şirketin 100'den fazla ülke ile Paxlovid hakkında aktif görüşmelerde bulunduklarını ve gerektiğinde 120 milyon doz verme kapasitesine sahip olduklarını belirtiyor.

Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra, semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekiyor. Nirmatrelvir ile ritonavir etken maddelerini bir arada içeren Paxlovid'in hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 88 azalttığı tespit edilmişti.