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Çin'den Pompeo dahil 28 ABD'li üst düzey isme yaptırım kararı

Çin'den Pompeo dahil 28 ABD'li üst düzey isme yaptırım kararı
Çin'den Pompeo dahil 28 ABD'li üst düzey isme yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da aralarında bulunduğu 28 ABD’li üst düzey ismi yaptırım listesine aldığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlediğini belirterek, Çin'in Uygur Müslümanları ile diğer etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerini hedef aldığını belirtmesinin ardından Çin'den misilleme geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 28 ABD'li üst düzey ismin yaptırım listesine alındığını aktardı.

Açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi çıkarları, önyargıları ve nefretleri nedeniyle Çin ve Amerikan halkının çıkarlarını hiç dikkate almayan bir dizi politikayı planladılar, desteklediler ve uyguladılar” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, söz konusu isimlerin Çin'e karşı izledikleri politikalar Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde bozan çılgın hareketler olarak nitelendirilirken, “Çin hükümeti, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlıdır. Çin, Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden ve esas olarak ABD'nin Çin ile ilgili konularda bu tür hareketlerinden sorumlu olan 28 kişiye yaptırım kararı aldı” denildi.

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