Çin'den Sinop'a yürüdü

Gezgin Christoph Rehage, 2017 yılında Çin'den başladığı yürüyüşte günde ortalama 15-30 kilometre arası yol yürüyerek 22 Kasım 2019 Cuma günü gece saatlerinde Gerze merkeze geldi. Gürcistan'a vardığında kendisi gibi gezgin ve buzul araştırmacısı Lea ile bir süredir yolda olan Christoph, Gerze'ye gelerek burada iki gün konakladı. Çin'den başladığı yolculuğa Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Azerbaycan, Gürcistan'dan geçip 18 Eylül'de Artvin Hopa'ya gelerek Türkiye'ye giriş yaptı.

Gezgin, Hopa'dan Gerze'ye 616 kilometre yolu yürüyerek 38 günde geldi. Gerze'de iki gün konaklayarak bol bol fotoğraflar çeken Christoph, iki günün ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Gezgin olmasının yanı sıra yazar olduğunu söyleyen Christoph kitaplarının dört farklı dile çevrildiğini, yürüyüş boyunca finansını kitap satışları ve yaptığı söyleşilerden kazandığını belirtti. Çektiği fotoğrafları, yürüyüş sırasındaki rota ve kilometreleri gün gün sosyal medya hesabından paylaşan Christoph, Gerze'de çektiği fotoğrafları da paylaşarak, “Türkiye çok güzel, insanları çok samimi. Her gittiğim yerde kendime güzel arkadaşlar buldum. Gerze'yi de çok sevdim. Küçük ve sevimli bir yer. Sonraki kitabımda buradan da bahsedeceğim” diyerek Çin'de başladığı yürüyüşünü Almanya'da sonlandırıp ardından aynı yolu tekrar yürüyerek geri dönmek istediğini kaydetti.

Fatih Uysal

