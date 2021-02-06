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Çin'den, Sinovac'ın korona virüs aşısına yaygın kullanım onayı

Çin'den, Sinovac'ın korona virüs aşısına yaygın kullanım onayı
Çin'den, Sinovac'ın korona virüs aşısına yaygın kullanım onayı

İlaç şirketi Sinovac tarafından korona virüse karşı geliştirilen "CoronaVac" aşısına Çin'de "yaygın kullanım onayı" verildi.

Dünya genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları sürüyor. Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 karşı geliştirilen "CoronaVac" aşısının Çin'de yaygın kullanım için onay aldığı duyuruldu. Böylelikle CoronaVac, Sinopharm aşısının ardından ülkede yaygın kullanım için onay alan ikinci korona virüs aşısı oldu.

Şirket dün yaptığı açıklamada, aşının Brezilya'daki denemesinde tıbbi tedavi gerektiren vakaları önlemede yüzde 83.7, hastaneye yatış, ağır vakalar ve ölüme karşı yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

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