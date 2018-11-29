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Çin'den su altı hızlı tren projesi

Çin'den su altı hızlı tren projesi
Çin'den su altı hızlı tren projesi

Çin, ilk su altı hızlı tren projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Çin, Zhejiang eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan liman şehri Ningbo'yu doğu kıyısındaki bir takımada olan Zhoushan'a bağlayacak ilk su altı hızlı tren projesini onayladı. Yong-Zhou Demiryolu Projesi'nin bir parçası olacak su altı tüneli ile turizmin canlandırılması, aynı zamanda takım adalar ile şehir arasında bir iş alanı oluşturulması planlanıyor. 77 kilometre uzunluğundaki demiryolu projesinin 16.2 kilometresi denizaltı bölümünden oluşacak. Çin'deki mevcut yüksek hızlı tren ağına bağlanan yeni güzergah ile Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou ve Zhoushan arası ulaşım süresi 80 dakikaya düşecek. Aynı güzergah otobüsle 4,5 saat, özel araçla 2,5 saat sürüyor. 

Geçen yıl Hindistan da Mumbai ve Ahmedabad arası hızlı su altı treni projesi başlatmıştı.  

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