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Çin'den Taliban açıklaması: 'Afgan halkının tercihine saygılıyız'

Çin'den Taliban açıklaması: 'Afgan halkının tercihine saygılıyız'
Çin'den Taliban açıklaması: 'Afgan halkının tercihine saygılıyız'

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan’da büyük değişimler yaşandığı, Pekin’in Afgan halkının istek ve tercihine saygı duyduğu belirtildi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi sonrası Çin'den konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlenen basın toplantısında, “Afganistan'da büyük değişiklikler yaşandı. Afgan halkının istek ve tercihlerine saygı gösteriyoruz. Afganistan'daki savaş 40 yıldan fazla sürdü. Savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması, 30 milyon Afgan'ın müşterek arzusu olduğu gibi, tüm uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin ortak temennisi” dedi.

Taliban'ın, ülkedeki savaşın bittiğine, Afgan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancı misyonların güvenliğini koruyacaklarına dair açıklamasını hatırlatan Hua, “Çin, bu sözlerin hayata geçirilmesini, Afganistan'da pürüzsüz bir geçiş sağlanmasını, her tür terör ve suç eyleminin önlenmesini ve bu suretle, Afgan halkının savaşın getirdiği kaostan uzak kalarak yurtlarını yeniden inşa etmesini umuyor” ifadelerini kullandı.

Taliban heyeti Çin'e gitmişti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 28 Temmuz'da Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Taliban heyetini ağırlamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin tarafının Taliban'a barış görüşmelerini ilerletme çağrısında bulunduğu, Taliban'ın da Çin'e yatırım için ortam oluşturma sözü verdiği kaydedilmişti. Wang Yi, temmuz ayı başındaki Tacikistan ziyareti esnasında yaptığı açıklamada da Taliban'ı terör örgütleriyle arasına net bir çizgi çekmeye ve Afgan siyasetinde ana akım çizgiye dönmeye çağırmıştı.

Cenk Özkömür

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