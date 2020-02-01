Çin'den Türk vatandaşları tahliye eden uçak Ankara'ya indi

Milli Savunma Bakanlığı: "Koca Yusuf Operasyonu” başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi."

Milli Savunma Bakanlığı: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

''Toplam 42 yolcu geldi. Yolculuk sürecinde hiçbirisinde hastalık belirtisi yok, şüphe yok. Sağlıklı olduklarını belirtelim

Pilot ile görüşüldü personeldede bir problem yok. Hasta kabulü yapılmayan sadece bu yolculara kabul edecek

Zekai Tahir hastanesinde tüm ortam hazırlandı. Dünyada bir ilk her hasta bir odada 14 gün

Kalacaklar hergün numuneleri alınacak atıklar tıbbı atık olarak değerlendirilecek. Sağlık personelimiz de bilgilendirildi.

Vatandaşımız tedirgin olmasın. Bugüne kadar korona virüsü hastamız yok. Bu süreci üniversitelerimizde akademisyenlerimizden oluşan bilim kurulumuz var. Bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

Duyurularımızı ve uyarılarımıza kulak asılması ve bunun dışımdaki şeylere itibar etmeyiniz. Kurul adına hastanedeki tedbirleri alacağız.

Her türlü önlemleri aldık.

Cumhurbaşkanımız her dakika bilgi aldı bizden''