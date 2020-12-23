Çin'e giden ikinci ihracat treni personeli Sarıkamış şehitlerini unutmadı

Çin'e giden ikinci ihracat treni personeli, Kars'a giderken Sarıkamış İstasyonu'nda durarak Sarıkamış şehitlerini andı. Treni durdurarak lokomotif önünde Türk bayrağı açan personel, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında "ÇinTreniNerede2" etiketiyle Kars Sarıkamış'ta yer bildiriminde bulunarak, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" notuyla bu görüntüleri paylaştı.

İkinci ihracat treni de Gürcistan'a doğru yola çıktı

Çin'e giden ikinci ihracat treni, 20 Aralık tarihinde Çerkezköy'den Çin'e gitmek üzere hareket etmişti. Ara istasyonlarda tren ihtiyaçlarının ve lokomotif değişimlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında Kars Sarıkamış İstasyonu'nda duran trenin personelleri, 22 Aralık Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri anmak için lokomotif önünde durarak Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Çin'e gitmek üzere Sarıkamış İstasyonu'ndan hareket eden tren, orman içerisinde bulunan karlı raylardan filmlerdeki sahneleri aratmayacak görüntüler eşliğinde Kars Garı'na ulaştı. Tren, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 11.50'de Gürcistan'a doğru yola çıktı.

Türkiye' den Çin'e giden ilk ihracat treni toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat ederek 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçmiş, 19 Aralık sabahında Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı. İkinci tren de aynı güzergahı takip edecek ve Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak. 12 günde Çin'e varması planlanan tren, 42 adet konteyner içerisinde Türkiye'de tasarlanan ve üretilen toplam bin 400 adet buzdolabı yükü taşıyor.

Mevlüt Hasgül - Yunus Özkan

