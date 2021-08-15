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Çine'de orman yangını

Çine'de orman yangını
Çine'de orman yangını

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çine'de orman yangını - Tıkla İzle

Yangın, Aydın-Muğla sınırındaki Akçaova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın Muğla'nın Yatağan ilçesine doğru ilerledi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almak için canla başla çalışıyor.

Yangına 12 helikopter ile müdahale ediliyor

Karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, havadan da 12 helikopter ve bir tanker uçakla müdahale ediliyor.

İbrahim Kılınç - Murat Uçkaç

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