Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi

Çingene Kızı mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye getirilmek üzere geçen hafta çarşamba günü Kültür Bakanlığı yetkililerine teslim edilen parçalar törenle teslim alınarak bugün yurda getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca Zeugma Mozaikleri'ne ait 12 parçanın teslimi için üniversitede tören gerçekleştirilmişti. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, Bowling Green Eyalet Üniversitesi Rektörü Dr. Rodney Rogers ve eserle ilgili süreçlerde görev alan çok sayıda bilim insanı katıldı.

Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarının sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde hazırlıklar tamamlandı. Parçalar bugün THY uçağıyla Şikago'dan İstanbul'a getirildi. "Çingene Kızı Mozaiği”nin kayıp parçaları akşam 20.30'da THY uçağı ile Gaziantep'e gönderilecek.