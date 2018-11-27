İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi

Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi
Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi

Türkiye’nin tarihi mirası Zeugma Mozaikleri’nin arasında bulunan ve milattan önce ikinci yüz yıldan günümüze kalan Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçaları, Türk Hava Yolları’nın TK6 sefer sayılı uçağı ile saat 17.30’da Şikago-İstanbul uçuşuyla Türkiye’ye getirildi.

Çingene Kızı mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye getirilmek üzere geçen hafta çarşamba günü Kültür Bakanlığı yetkililerine teslim edilen parçalar törenle teslim alınarak bugün yurda getirildi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca Zeugma Mozaikleri'ne ait 12 parçanın teslimi için üniversitede tören gerçekleştirilmişti. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, Bowling Green Eyalet Üniversitesi Rektörü Dr. Rodney Rogers ve eserle ilgili süreçlerde görev alan çok sayıda bilim insanı katıldı.

Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarının sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde hazırlıklar tamamlandı. Parçalar bugün THY uçağıyla Şikago'dan İstanbul'a getirildi. "Çingene Kızı Mozaiği”nin kayıp parçaları akşam 20.30'da THY uçağı ile Gaziantep'e gönderilecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.