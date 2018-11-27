İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çingene Kızı mozaiğinin son yolculuğuna sis engeli

Çingene Kızı mozaiğinin son yolculuğuna sis engeli
Çingene Kızı mozaiğinin son yolculuğuna sis engeli

ABD'den Türkiye'ye getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarının İstanbul-Gaziantep arasındaki son yolculuğu sis engeline takıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun süren çabaları sonunda Türkiye'ye getirilen tarihi mozaiğin son yolculuğu sis engeline takıldı. Akşam saatlerinde Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirilen Çingene Kızı mozaiği THY'nin 20.30'daki TK-2228 sayılı tarifeli uçağıyla Gaziantep'e gönderilecekti. Ancak Gaziantep Havalimanı'nda yaşanan yoğun sise bağlı olarak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle THY'nin bu seferi iptal edildi.

Sisi engeline takılan Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçasının yarın 13.40'taki TK2222 sayılı tarifeli seferiyle Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi. 

Tuncer Cengiz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.