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Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı

Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı
Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı

Çin'in Jiangsu eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kasırganın yol açtığı hasarın yaklaşık 65 milyon yuan olduğu belirtildi.

Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı - Tıkla İzle

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang kentini kasırga vurdu. Ağaçlar, yollardaki kamyonlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları uçtu, bazı binaların camları kırıldı. Tarım arazilerinde de büyük hasar meydana geldi. Toplam 2 bin 272 kişiyi olumsuz etkileyen kasırgada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı açıklandı. Toplam 3 bin 148 eve zarar veren kasırganın yol açtığı ekonomik kaybın yaklaşık 65 milyon yuan (9.61 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.
 

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