Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

Çin'in güneybatısındaki şiddetli yağışlar selde neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehirde taşkın meydana geldi.

Pengzhou yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yerel saatle 19.30'da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı” denildi.

Öte yandan, dün Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.