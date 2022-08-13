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Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı
Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

Çin’de şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Çin’i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Çin'in güneybatısındaki şiddetli yağışlar selde neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehirde taşkın meydana geldi.

Pengzhou yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yerel saatle 19.30'da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı” denildi.

Öte yandan, dün Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.

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