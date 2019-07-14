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Çin'in 9 eyaletinde sel uyarısı

Çin'in 9 eyaletinde sel uyarısı
Çin'in 9 eyaletinde sel uyarısı

Çin Milli Meteoroloji Merkezi, ülkenin 9 bölgesinde sel uyarısında bulundu, Hunan eyaletinde birçok bölgeyi su bastı.

Çin Milli Meteoroloji Merkezi, güney, doğu ve güneybatı bölgelerinde sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Milli Meteoroloji Merkezi, pazartesiye kadar, şiddetli yağışların Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Yunnan, Siçuan eyaletlerinin yanı sıra Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi ve Tibet Özerk Bölgesi'ni etkisi altına almasının beklendiğini açıkladı. Bazı bölgelerde sağanak yağış 120 mm'yi bulurken, Hunan eyaletinde birçok yerleşim yerini su bastı. Bölgede tarım alanlarının ve birçok evin sular altında kaldığı gözlenirken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 

Yerel yönetimler, yağmurla tetiklenen olası sel, toprak kaymaları ve çamur kaymalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yerel halkın sokağa çıkmaması ve sel sularına karşı hazırlıklı olunmasını talep edildi.  

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