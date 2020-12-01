Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Ay'a başarılı şekilde indi

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için "Ay Tanrısı" anlamına gelen "Chang'e 5" isimli insansız uzay aracını fırlatmıştı. Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Chang'e 5'in Ay'ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu.

Uzay İdaresi, başarılı inişin ardından gerekli kontrollerin yapıldığını ve kurulum çalışmalarının gerçekleştirildiğini aktardı. İdare, Chang'e 5'in önümüzdeki 2 gün boyunca Ay yüzeyinden yaklaşık 2 kilogramlık kaya ve toprak örnekleri toplayacağını açıkladı.

Dünya'ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin'deki İç Moğolistan'ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.

Change'e-5'in hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde Çin, 1959 yılında Ay'a uzay aracı gönderen ilk ülke olan Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.